Il generale PEGGIORAMENTO del fine settimana 18-19: quanta PIOGGIA in arrivo!

Siete pronti ad un fine settimana dal sapore autunnale? Già perché le prospettive per il week-end 18-19 maggio sono queste: lo dice in maniera eloquente la carta barica prevista per le prime ore di sabato dal modello americano:

Si tratta come vedete di una ferita depressionaria alquanto vasta, tutta una figura di tempo perturbato che si infila tra due ali di alta pressione; ne deriva il tempo peggiore possibile per gran parte del nostro Paese, segnatamente nord e centro, dove la formazione di depressioni al suolo non fa che esaltare la fenomenologia prevista.



Qui i fenomeni attesi per la giornata di sabato 18 maggio dal nostro modello:

La presenza di un anticiclone sull'est europeo frenerà il movimento dei corpi nuvolosi verso levante, facendo insistere dunque le precipitazioni sul nostro territorio, soprattutto al nord, anche nella giornata di domenica, quando anzi la fenomenologia potrebbe diventare anche particolarmente rilevante su alcuni settori. Qui di seguito vediamo sia la carta barica prevista per l'alba di domenica 19 maggio che la fenomenologia prevista per l'intera giornata.



Come si nota dalla mappa qui sopra, per domenica 19 il sud rimarrà un po' ai margini del passaggio perturbato principale, mentre la Sciroccata concentrerà i suoi effetti al nord e al centro, portando tanta umidità e precipitazioni copiose sul Piemonte.



Insomma non si può dire che maggio non stia rispettando la sua nomea di mese piovoso a tutti gli effetti. Le temperature risulteranno miti al sud, più fresche procedendo verso il centro e soprattutto il nord.