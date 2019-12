Il generale INVERNO prepara l'entrata in scena dopo Natale

C'è ancora molta confusione ma emerge in modo sempre meno velato il tentativo dell'inverno di entrare in scena dopo Natale, supportato paradossalmente dal suo nemico storico: l'alta pressione.

Infatti una sua ricognizione verso il nord Europa potrebbe mettere in moto quasi immediatamente un flusso di correnti fredde dirette a ritroso verso il centro Europa e in parte anche sull'Italia durante il fine settimana 28-29 dicembre.



Lo evidenziano le medie degli scenari proposte da molti modelli, pur non prospettando nulla di clamoroso sino ad ora, solo un blocco, chissà quanto duraturo, imposto all'avanzata delle perturbazioni atlantiche e un ritorno a temperature finalmente in media con il periodo.



Ecco la media degli scenari del modello americano per sabato 28 dicembre, dal quale si nota il flusso di correnti fredde orientali che prende la via del nostro Paese:

Sarebbe insomma semplicemente inverno, come è giusto che sia a fine dicembre. Ma dalle carte si vede anche altro: quel movimento dell'anticiclone verso nord sarebbe solo il primo tassello di una situazione in rapida evoluzione, che ci vedrebbe bersagliati da nuclei gelidi ben più intensi in movimento dalla Russia verso sud est.



L'anticiclone finirebbe per mettere radici in Scandinavia e il Mediterraneo diverrebbe sede di depressioni con maltempo, freddo e questa volta anche neve a quote basse entro i primi di gennaio.



Ecco dunque un PAIO di carte più estreme con il classico blocco della circolazione atlantica (Blocking costituito da fusione tra alta azzorriana e russo scandinava), previste tra il 31 dicembre ed il 2 gennaio 2020:

Sarebbe però troppo facile che andasse così; questa evoluzione sarebbe a dir poco clamorosa dopo il "nulla" vissuto negli ultimi inverni e la sua attendibilità è ancora decisamente bassa, resta invece più probabile , dopo un iniziale movimento favorevole dell'anticiclone, cioè propenso a far rientrare del freddo moderato, che esso si corichi in modo piuttosto sgarbato al centro del Continente, interrompendo il flusso orientale e riportandoci stabilità.



Statisticamente sarebbe più verosimile che si verificasse quanto appena esposto, perché figlio del vortice polare sempre agitato degli ultimi inverni, che non conosce freni inibitori, ma non dobbiamo comunque scartare l'ipotesi di un attacco invernale più deciso e prolungato, perché da giorni diversi modelli puntano su questa evoluzione.