Il FREDDO SEVERO c'è ancora nel mondo ma ci coinvolge solo marginalmente

L'inverno è in crisi perché la modifica della circolazione barica che si è venuta a creare negli ultimi anni, vuoi per cause di ciclicità climatica, vuoi per il forcing antropogenico imposto all'attuale fase di riscaldamento, distribuisce il freddo su 2-3 settori dell'emisfero nord e lascia tutti gli altri in una condizione di "mitezza sospensiva".



Il settore che risente ancora di condizioni invernali quasi identiche a quelle del passato è quello nord-americano orientale , lì il freddo e la neve in inverno non mancano praticamente mai, anno più, anno meno.



Risente invece di questa costante mitezza il comparto europeo, anche se il settore orientale e il Medio oriente, sperimentano comunque ad intervalli ondate di freddo ancora notevoli, appena la corrente a getto smette di spingere all'impazzata; ne abbiamo una riprova proprio in questi giorni.



Guardate infatti il malloppo gelido a 1500m previsto in discesa verso Bulgaria, Romania, Mar Nero, poi Turchia, addirittura poi Georgia, Armenia, Azerbaigian…

Se guardiamo però, sempre a 1500m su scala emisferica quanto freddo è presente laddove agisce il core del vortice polare troposferico, cioè il nord America, quello europeo impallidisce:

C'è poi da chiedersi: ma tutto quel freddo presente al Polo non dovrà prima o poi trovare una valvola di sfogo verso sud appena il vortice polare si indebolirà, cioè con l'arrivo della primavera?



Certo e sarà proprio in questa fase che il vortice polare sperimenterà qualche ondata di freddo tardiva o episodio di maltempo importante, ma l'inverno sembra ormai un disco rotto, da metà dicembre a metà febbraio (e oltre) il vortice polare, con la sua compattezza estrema, limita l'ingerenza invernale proprio tra l'Italia e l'Europa centro occidentale.