IL FREDDO nell'emisfero nord: come si distribuirà a breve?

Arriverà il freddo alle basse latitudini entro metà dicembre?

Le mappe relative alla distribuzione delle masse gelide intorno all'emisfero nord a 1500m mettono in evidenza per ora un vortice polare assolutamente compatto, ma che riesce comunque ad allungare qualche lingua gelida verso le basse latitudini.



Secondo il modello americano l'onda fredda che colpirà il Canada e gli Stati Uniti centro-orientali tra il 4 ed il 6 dicembre, favorirà un rimbalzo freddo anche sull'Europa entro l'Immacolata.



Come in un sistema di vasi comunicanti infatti, le onde che caratterizzano i movimenti delle masse d'aria all'interno del vortice polare, specie in questa fase della stagione, sono strettamente collegate.

Vediamo più chiaramente quanto espresso dalle mappe emisferiche. La prima si riferisce a giovedì 5 dicembre con le temperature a 1500m, notate la lingua fredda sull'est degli States:

Ecco il passaggio successivo previsto per lunedì 9 dicembre, si nota un'altra lingua fredda che di rimbalzo ha raggiunto il centro Europa e l'Italia: