Il FREDDO in Europa: che nocciolo GELIDO sulla Scandinavia!

La mappa in questione mostra le temperature minime registrate questa notte in Europa. Si consiglia di ingrandire l'immagine per poter avere un migliore riscontro visivo.

Le temperature su gran parte del Continente sono assestate su valori di poco inferiori allo zero sul settore centrale, orientale e sulle Isole Britanniche.

Ciò che balza all'occhio è il grande lago gelido presente tra la Scandinavia e la Finlandia. Qui sono presenti temperature da brivido con punte al ribasso fino a -32° nella regione scandinava.

Da notare come il freddo abbia conquistato anche la Penisola Iberica, stante il ritiro dell'alta pressione azzorriana verso ovest.

Nei prossimi giorni il vasto lago freddo presente sulla Scandinavia dovrebbe lentamente scendere di latitudine e conquistare anche l'Europa centro-orientale già nel corso del prossimo fine settimana.

