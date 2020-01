Il FREDDO dell'Epifania ridotto al lumicino...

Ancora problemi per l'inverno italico, una stagione messa con le spalle al muro dai nuovi standard climatici che ci spaventano non poco.

Il rischio di una riduzione dell'ondata fredda dell'Epifania era nelle corde, ma il tempo non si è fatto sfuggire questa possibilità. In altre parole, quella che poteva essere una svolta invernale per gran parte d'Italia si rivelerà un episodio fine a se stesso in grado di garantire la "felicità" di pochi (anzi, di pochissimi)...e l'infelicità di molti.

Il momento più freddo in Italia è previsto nella mattinata di lunedi 6 gennaio. Ecco le temperature a 1500 metri previste alle ore 8 della giornata in parola:

La mappa sembra mostrarci una brutta copia dell'ondata di freddo prevista solo qualche giorno fa dal modello americano. Un po' d'inverno sarà comunque possibile sulle regioni adriatiche e al meridione sotto l'egida di venti forti settentrionali. Nelle zone interne del meridione e sulla Puglia si arriverà fino a -6° a 1500 metri, corrispondenti a 4-5° a livello del suolo.

Come potete vedere, le ultime emissioni modellistiche escludono il resto d'Italia da un interessamento freddo, se non in maniera del tutto marginale.

Queste le precipitazioni attese nel lasso temporale medesimo:

Qualche debole nevicata è possibile tra l'Abruzzo, il Molise, la Puglia e la Calabria sopra i 400 metri; neve anche sul nord della Sicilia sopra gli 800-1000 metri. Per il resto non si prevedono precipitazione.

