Il festival della NEVE piÃ¹ grande al mondo; immagini straordinarie

L'Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival è probabilmente uno dei Festival della neve e del ghiaccio più grandi al mondo. Si svolge ogni anno tra il 5 gennaio ed il 20 febbraio nel nord della Cina è più precisamente a Manciuria, una ricorrenza che si tiene fin dal lontano 1963. Il clima di questa località della Cina che è ubicata nella provincia di Heilongjiang, rappresenta un grosso aiuto per il successo della manifestazione, subisce l'influenza diretta dei venti gelidi che scendono dalla Siberia, il valore medio di temperatura nel periodo invernale si aggira attorno ai -16,8°C, ma non sono rari picchi di freddo fino a -38/-40°C.

La manifestazione di Harbin, è riconosciuta come la culla dell'arte del ghiaccio della neve in Cina, per questa ragione è diventata famosa in tutto il mondo. Per tutta la durata del Festival, sarà possibile ammirare fantastiche lanterne di ghiaccio e fantasiose sculture di neve, riunite talvolta a creare complesse composizioni. È possibile praticare anche attività sportive come lo sci, lo slittino, il nuoto invernale, la pesca, il pattinaggio su ghiaccio, il calcio sul ghiaccio.

In occasione del trentacinquesimo festival 2019, l'Harbin Ice and Snow World, ha impiegato oltre 600 mila metri quadrati di terreno per le sue manifestazioni, le sculture sono state realizzate con oltre 110,000 metri cubi di ghiaccio e altri 120,000 metri cubi di neve, vi hanno partecipato artisti provenienti da 12 Paesi diversi.