Il FAVONIO riporterÃ  un po' di estate in Val Padana, ma solo per un giorno...

FAVONIO: letteralmente vento favorevole ai germogli, di caduta dalle Alpi, spesso mite che investe la Pianura Padana, ripulendola dagli inquinanti e dallo smog.

In una giornata di Favonio l'aria di Milano sembra alpina, con il sole accecante e l'atmosfera limpida come probabilmente avverrà domani. Vento caldo, ma solo in apparenza. Le correnti che lo generano talvolta sono fredde ed arrivano o dall'Atlantico o dalla Scandinavia.

L'effetto di riscaldamento c'è solo sui nostri versanti. L'aria per superare la catena alpina si comprime e quindi si riscalda, ma la matrice del vento è comunque generalmente fredda.

Se in prossimità delle Alpi austriache potrebbe nevicare sopra i 1500 metri, in Val Padana quella di domani (mercoledi 24 ottobre) potrebbe essere una giornata dal sapore praticamente estivo.

Punte di 26-27° saranno probabili tra l'est del Piemonte, la Lombardia e il Veneto occidentale; anche l'alto Adriatico risentirà di un aumento termico consistente in quanto il vento da nord-ovest subirà una deviazione a sud-ovest sul centro-nord Appennino, presentandosi tra la Romagna e le Marche come GARBINO (che ha le stesse caratteristiche del Favonio padano).

Questa lunga estate lancerà un ultimo acuto prima di lasciare spazio alla pioggia che nel fine settimana dovrebbe bagnare a dovere (e finalmente) anche il nord.

Ecco le previsioni per domani su Milano: notate la punta termica superiore a 26° nel primo pomeriggio: http://www.meteolive.it/previsione-meteo/italia/Lombardia/Milano/1/