Il drammatico alluvione di Genova del 9 ottobre 2014; analizziamo il passato per capire il futuro

Oggi cade l'anniversario della terribile alluvione che ha colpito la città di Genova il 9 ottobre del 2014. Gli eventi atmosferici che portarono allo sviluppo di questa importante situazione di maltempo, poggiarono radici in una condizione di blocking atmosferico , con lo sviluppo di una corrente molto calda e molto umida di Scirocco che dalle coste tunisine, era riuscita a spingersi verso le regioni settentrionali. Lo sviluppo di una linea di convergenza tra i venti più freschi che dalla conca Padana si riversavano lungo la costa ligure, in contrapposizione con i venti più caldi ed umidi di Scirocco, avevano portato allo sviluppo di un temporale persistente e semistazionario, accompagnato da enormi quantità di pioggia.

Nella mattinata del 9 ottobre, nella città di Genova caddero già 200 millimetri di pioggia, poi durante le ore pomeridiane, il temporale si era temporaneamente spostato verso la Riviera di Levante, liberando il capoluogo genovese, ci furono anche delle schiarite soleggiate. Nessuno si aspettava quello che sarebbe accaduto durante le ore serali, sotto la spinta dello Scirocco, il temporale era di nuovo tornato indietro, colpendo duramente la città di Genova, portando in appena un paio d'ore, altri 250 mm di pioggia. Per il capoluogo ligure ed il suo immediato entroterra, l'accumulo totale di pioggia per quella giornata fu di oltre 400 mm.

Esondarono il torrente Bisagno ed il rio Fereggiano, con conseguenze devastanti. Centinaia di macchine furono portate via dalla furia dell'acqua, poi accatastate nei punti più riparati. Sono stati centinaia gli esercizi commerciali gravemente danneggiati dagli allagamenti.