Il "cubo di rubik" del grande caldo

Entro le prossime 36 ore le temperature previste sull'Europa risulteranno estremamente elevate, l'onda d'aria calda subtropicale porta con sé masse d'aria arroventate che dal deserto nord-africano, riescono a spingersi dapprima sulla Penisola Iberica e poi sulla Francia e sul nord Italia, conservando quasi per intero le proprie caratteristiche iniziali. Nella giornata di domani sono ancora previsti valori estremamente elevati nel sud della Francia ed anche sul settentrione italiano, con picchi di temperatura che potranno varcare la soglia dei 40 gradi anche su alcuni settori della Valpadana.

Il profilo delle temperature previsto in quota risulta anch'esso di portata eccezionale , con valori che domani pomeriggio sulle regioni di nord-ovest raggiungeranno picchi sino a +28 gradi al piano isobarico di 850hpa (circa 1600 metri), scenario al quale si riferisce la previsione di questa prima cartina:

Con l'arrivo del fine settimana, un lieve rientro di aria meno calda dai Balcani, porterà una flessione delle temperature al nord e lungo i versanti adriatici, qualche temporale sarà possibile lungo i rilievi. Questo parziale ricambio d'aria non rappresenterà una soluzione al caldo , secondo quanto emerge dalla previsione del modello europeo a medio e lungo termine, il tempo del Mediterraneo continuerà ad essere influenzato da uno stradominio delle masse d'aria subtropicali.