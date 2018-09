Il CALDO? Quello vero non tornerÃ , ecco l'andamento di settembre

L'estate vera non tornerà, quella che qualche volta abbiamo sperimentato in pieno settembre, quest'anno non sembra destinata a tornare.



Dopo il nuovo passaggio perturbato atteso per venerdì 7 settembre, che coinvolgerà mezza Italia, aria fresca ed instabile andrà ad affluire lungo le regioni del medio Adriatico e del meridione sino a martedì 11 settembre, contemporaneamente al nord e sulle regioni centrali tirreniche sarà l'alta pressione ad imporsi, favorendo bel tempo.



L'alta pressione rimonterà poi su tutte le nostre regioni e su tutto il bacino del Mediterraneo, assicurando bel tempo sin verso la metà del mese, quando però la media degli scenari del modello americano vede abbassarsi con una certa rapidità il flusso zonale atlantico, responsabile del passaggio sul nostro Paese di perturbazioni atlantiche.



Una linea di tendenza che potrebbe confermarsi anche nei giorni successivi, in cui lo scenario medio prevede ancora la prevalenza di correnti atlantiche a tratti molto instabili sino alle nostre latitudini e l'alta pressione in forte crisi.



Già nei giorni scorsi era stata evidenziata una scarsa capacità dell'alta pressione, rispetto alle performances del passato, di collocarsi stabilmente nell'area mediterranea per giorni in questo mese di settembre ed oggi questa linea di tendenza votata all'instabilità viene confermata.



Chiaro che in un simile contesto anche le temperature non potranno salire più molto e il vero caldo risulterà relegato alla Spagna, mentre sul nostro Paese con fatica si osserverà (e solo per qualche giorno) l'isoterma dei +15°C a 1500m, che fa pensare ancora a qualche momento estivo, segnatamente al centro e al sud.