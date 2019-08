Il brutto volto di una supercella: ecco le strardinarie immagini di mercoledÃ¬ pomeriggio

In situazioni come queste non è necessario avere un vero e proprio fronte atmosferico per avere fenomeni di intensità severa, come temporali, vento tempestoso e grandinate. In questo periodo dell'anno, quando la stagione ha ormai raggiunto la massima maturazione, la temperatura del mare è ormai calda e la terraferma è in grado di immagazzinare una grande quantità di calore senza più respingerlo, temporali di grande intensità possono svilupparsi e percorrere chilometri con discreta facilità. Sistemi temporaleschi di forte intensità hanno bisogno di una combinazione particolare di elementi per potersi manifestare, banalmente questi elementi sono costituiti dal calore, dall'umidità e da un contrasto (anche minimo) tra due masse d'aria aventi caratteristiche diverse. Degli altri elementi sfuggono all'osservazione dei più profani ma sono ugualmente importanti, tra i quali citiamo il cosiddetto "wind shear", una variazione repentina nella direzione e nella velocità del vento al salire della quota. Per lo sviluppo dei cosiddetti "temporali a supercella", un ruolo di grande importanza viene rivestito dalla corrente a getto che favorisce lo sviluppo di imponenti sistemi temporaleschi, qualora vengano soddisfatti gli altri requisiti essenziali che vi abbiamo appena descritto.

Questi elementi di grande importanza si sono dati appuntamento nel pomeriggio di ieri, mercoledì 7 agosto, sulle regioni del nord Italia. Da un lato le masse d'aria calde e molto umide portate dall'anticiclone africano, dall'altro l'aria leggermente più fresca che filtrando attraverso le Alpi, accompagnata da una circolazione attiva di venti occidentali, ha reso possibile lo sviluppo di un intenso temporale a supercella. Nei bassi strati dell'atmosfera i venti provenivano invece dai quadranti orientali (Scirocco) creando così una condizione favorevole di wind shear in grado di produrre fenomeni di grossa intensità.

Un temporale a supercella si è sviluppato nei pressi di Milano, percorrendo svariate decine di chilometri verso est. Il temporale ha attraversato le province di Milano, Bergamo, Brescia, Verona, Ferrara. Il suo passaggio ha lasciato dietro di sè una lunga scia di danni. I danni più pesanti soprattutto nella parte meridionale della provincia di Brescia. Particolarmente critica la situazione a Rudiano, dove sono stati segnalati diversi tetti scoperchiati e numerosi alberi abbattuti. Gravi danni anche a Roccafranca, con diversi campi allagati dalla pioggia, alberi a terra e cartelli stradali divelti. I danni portati dalla tempesta, hanno interessato anche Orzinuovi, Azzano Mella, Carpedenolo, Dello.

Nelle immagini, ecco le fasi più impressionanti della supercella nei pressi di Brescia.