Il 2019 al 3° posto tra gli anni più caldi mai registrati

Secondo i dati del NOAA, l'emisfero settentrionale ha vissuto la sua estate meteorologica più calda mai registrata , facendo il palio con l'anno 2016. Questo è stato l'annuncio comunicato dagli scienziati in seguito ad un accurato studio sui dati misurati sia attraverso le stazioni via terra, sia attraverso misurazioni satellitari. Dallo studio dei dati inoltre, è emerso che l'estate 2019 è stata la seconda più calda a livello globale . Anche il mese di agosto è stato il secondo più caldo mai registrato sul pianeta.

Per quanto riguarda l'Europa, durante il trimestre estivo si sono verificate molteplici ondate di grande caldo, con almeno due eventi di grossa magnitudo che hanno portato valori termici da record su diverse località dell'Europa centrale e settentrionale. Queste grandi ondate di calore si sono verificate rispettivamente nel mese di giugno e di luglio, mentre agosto, pur essendo sopra le medie, non ha fatto segnare alcun record.

Temperature estremamente elevate si sono verificate anche in Alaska, la città di Anchorage ha raggiunto una temperatura massima assoluta di +32,2°C il 4 di luglio. Durante il periodo estivo sono stati segnalati anche vastissimi incendi che hanno coinvolto sia il Canada, sia le vaste pianure siberiane. Altrettanto gravi gli incendi avvenuti in Africa ed in Sudamerica.

In tutti questi territori presi assieme, sono stati bruciati migliaia di ettari di bosco e tra la comunità scientifica ci si chiede se queste ulteriori emissioni di gas serra liberate in atmosfera dai grandi roghi, possano o meno accelerare un processo già di per sè, rapido di riscaldamento.