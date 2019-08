Idee per il futuro: clima ed intelligenza artificiale

Dopo anni di incessanti studi sull'impatto delle attività antropiche sul clima della Terra, appare sempre più chiaro che sia necessario intervenire con tutti i mezzi possibili per bloccare le conseguenze dannose portate da un eccessivo riscaldamento della temperatura. Sul tema del cosiddetto Global Warming, adesso si fanno sentire anche gli esperti dell'intelligenza artificiale. In un lungo e complesso documento, questi autori prendono in esame i campi nei quali secondo loro, sarebbe possibile utilizzare sistemi di apprendimento automatico che, attraverso server dalle enormi capacità di calcolo, possano essere in grado di identificare pattern e modelli ripetuti del tempo.

In questo nuovo studio, l'intelligenza artificiale potrebbe contribuire a pianificare interventi utili, con azioni ad "alto guadagno" oppure ad "alto rischio", nei quali domina l'incertezza, anche se potrebbero essere risolutivi. Per fare di un esempio pratico, una azione ad alto guadagno potrebbe riguardare le previsioni sulla domanda di elettricità oppure una migliore ottimizzazione delle rotte dei mezzi di trasporto, in grado di favorire un minor consumo di carburante. Gli esperti del settore credono che questi complessi sistemi di calcolo, possano un giorno aiutare a costruire un futuro migliore, pianificando azioni volte a plasmare una società con un minore impatto sull'emissione dei gas serra.

Persino un settore come l'agricoltura potrebbe trarne beneficio; l'agricoltura infatti, produce milioni di dati di monitoraggio istante per istante, una grande memoria di informazioni in cui possono nascondersi schemi ricorrenti che potrebbero essere facilmente identificati da sistemi di intelligenza artificiale. In un futuro questi sistemi potrebbero permetterci di ottimizzare la gestione delle risorse, limitando al minimo gli sprechi ed aiutando ad individuare azioni che potrebbero risultare dannose, come per esempio un eccessivo utilizzo di antiparassitari o di fertilizzanti su un ecosistema particolarmente vulnerabile.