I TEMPORALI di venerdÃ¬ 23 agosto in Italia

Nella giornata di ieri abbiamo ampiamente parlato della mancata coerenza tra la situazione al suolo e in quota; al suolo è presente l'alta pressione con valori attorno a 1020-1022 hpa. In quota vige invece una circolazione più fresca ed instabile che pone le basi per il sollevamento delle masse d'aria dal basso verso l'alto.

Tutto ciò favorisce (e favorirà) la creazione di temporali soprattutto pomeridiani e serali che interesseranno segnatamente i rilievi e le zone interne, con sconfinamenti anche verso le pianure e limitati tratti di costa.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 00 e le 8 di domani, venerdì 23 agosto:

Si notano rovesci o temporali a macchia di leopardo che interesseranno alcuni settori del nord e del centro, Sardegna compresa. Nelle ore notturne e in prima mattinata saranno possibili temporali anche sul mare stante l'eccessivo riscaldamento superficiale degli specchi d'acqua che circondano l'Italia.

Il tempo migliore sarà presente al meridione e sulla Sicilia, con assenza di fenomeni.

Questa invece è la situazione prevista tra le 8 e le 17 di venerdì 23 agosto:

I fenomeni tenderanno a concentrarsi nelle aree interne e montuose, risultando anche intensi tra l'Appennino Marchigiano e Abruzzese. Qualche temporale sarà possibile anche nelle aree interne della Sardegna, per il resto tempo soleggiato.

Infine, la situazione prevista tra le 17 e le 00 su sabato 24 agosto:

Rovesci o temporali al nord-ovest ed a tratti sul nord-est e su alcune aree del centro e del meridione, ma alternati ad ampi spazi di cielo sereno.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive