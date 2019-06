I TEMPORALI di SABATO 22 GIUGNO secondo la PROTEZIONE CIVILE

SABATO 22 GIUGNO

Precipitazioni:

sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lombardia e Triveneto, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sulla Lombardia;

isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su restanti regioni settentrionali, Toscana, Umbria, Marche, Lazio orientale e meridinale ed Abruzzo, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in ulteriore generale aumento sulle regioni meridionali, con valori massimi da elevati a molto elevati, in particolare su Puglia, Basilicata orientale e Sicilia; in diminuzione localmente sensibile al Nord e sulle zone interne del Centro peninsulare.

Venti: localmente forti dai quadranti meridionali sulla Sicilia occidentale.

Mari: localmente molto mosso lo Stretto di Sicilia.