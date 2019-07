I TEMPORALI di MERCOLEDI: attenzione al versante adriatico!

La giornata di mercoledi 10 luglio vedrà l'ingresso dell'aria più fresca sull'Italia che spingerà i temporali ad invadere quasi tutto il centro e anche parte del meridione; l'estate caliente degli ultimi giorni sarà costretta a lasciare il suo scettro ad una condizione maggiormente gradevole, variabile, se non del tutto instabile su alcune regioni.

La mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese per l'intera giornata di mercoledi 10 luglio in Italia.

Massima attenzione al versante adriatico (Romagna, Marche, Umbria orientale, Abruzzo e Molise). Su queste zone le piogge potrebbero essere anche intense ed i temporali di forte intensità, con accumuli localmente superiori a 40-50mm.

Situazione in parziale miglioramento al nord anche se alcune precipitazioni potrebbero attardarsi al mattino sui settori più meridionali, ma in attenuazione in giornata.

Al sud e sulle Isole il tempo resterà probabilmente asciutto nel sud della Sardegna, sulla Sicilia e sul settore ionico. Altrove avremo dei piovaschi che tenderanno a concentrarsi soprattutto nelle zone interne.

Attenzione ai venti intensi da nord-est che introdurranno il provvidenziale calo delle temperature ad iniziare dai settori più orientali.

