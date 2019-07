I TEMPORALI di mercoledi 3 e giovedì 4 luglio al NORD

Dopo un'intensa ondata di caldo come quella avvenuta negli ultimi giorni, si invoca spesso il temporale liberatorio che possa dare un po' di fiato alla campagna (e ai nostri corpi) dopo giorni di canicola da record.

Si spera però che i temporali non siano troppo intensi in modo da non passare da un estremo all'altro...anche se la natura spesso di delizia di estremi.

Qualche temporale si farà già notare al nord nella giornata odierna (lunedi 1) e in quella di martedi 2 luglio, ma in maniera locale e poco convinta. Tra mercoledi 3 e giovedi 4 luglio è attesa invece un'ondata temporalesca abbastanza incisiva che porterà anche un discreto calo delle temperature.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per l'intera giornata di mercoledi 3 luglio:

I fenomeni temporaleschi interesseranno soprattutto Alpi, Prealpi zone di pianura poste a nord del Po, ma con qualche sconfinamento anche più a sud, verso l'Appennino Ligure ed Emiliano.

Sul resto d'Italia non avremo cambiamenti, fatta eccezione per qualche piovasco nelle aree interne appenniniche nel pomeriggio, ma cose di poco conto.

Passiamo ora alla sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di giovedi 4 luglio:

Oltre alle zone del nord, potrebbero essere interessate anche le aree interne poste tra Toscana, Umbria e Marche. Altrove, a parte un lieve aumento della nuvolosità, non avremo fenomeni degni di nota e seguiterà anche a fare molto caldo.