I TEMPORALI di mercoledi 11 luglio secondo la PROTEZIONE CIVILE

Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su settori centro-meridionali di Piemonte e Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Triveneto ed alta Toscana, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare su Friuli Venezia Giulia, Liguria di Levante ed alta Toscana, dove sono possibili cumulate localmente elevate;

-isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Nord, Marche, Umbria e zone interne di Toscana, Lazio ed Abruzzo, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile diminuzione sulle pianure del Nord, in locale sensibile aumento sulla Puglia.

Venti: localmente forti occidentali sulla Sardegna settentrionale; localmente forti da sud-sud-ovest sui settori costieri di Toscana e Lazio settentrionale; ovunque in graduale attenuazione nel corso del pomeriggio.

Mari: localmente molto mossi i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio, il Tirreno centro-settentrionale ed il Mar Ligure al largo; ovunque con moto ondoso in calo nel corso della sera.

