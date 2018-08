I TEMPORALI di lunedi 20 e martedì 21 agosto in Italia...

L'estate resterà in sella sull'Italia, ma una goccia fredda in quota centrata sul meridione determinerà alcuni temporali, più intensi ed organizzati al sud e sulle Isole; ecco come saranno ripartiti i fenomeni nella giornata di lunedi 20 agosto (prima mappa).

NORD: il tempo sarà nel complesso buono; nel pomeriggio si potrà formare qualche temporale sulle Alpi e sull'Appennino Ligure, qui localmente sconfinante verso il genovesato. Fenomeni in graduale attenuazione in serata.

CENTRO: ancora temporali sulla Sardegna e nel pomeriggio lungo tutta la dorsale appenninica; stante le correnti da nord-est i temporali potrebbero sconfinare anche lungo alcuni settori del Tirreno, prima di una generale attenuazione dei fenomeni in serata.

SUD: temporali abbastanza organizzati tra Sicilia, Calabria e Cilento; altrove solo nelle zone interne nel pomeriggio con locali sconfinamenti sulle coste campane. In serata si attenueranno i fenomeni sulla terraferma, ma non sul mare.

Nella giornata di martedì 21 agosto la situazione resterà quasi invariata.

NORD: solo locali temporali nel pomeriggio su Alpi e Appennino Ligure (sempre probabili sconfinamenti verso il genovesato), in attenuazione in serata, per il resto sole e caldo.

CENTRO: temporali nelle zone interne della Sardegna nel pomeriggio e lungo tutto l'arco appenninico, con rischio di sconfinamenti sul Tirreno, altrove sole e caldo. Si attenuano ovunque i fenomeni in serata.

SUD: temporali organizzati saranno ancora presenti in Sicilia. Sulle altre regioni si presenteranno nelle zone interne nel pomeriggio con sconfinamenti verso o litorali del Tirreno, migliora ovunque in serata.

