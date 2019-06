I TEMPORALI di giovedÃ¬ 6 giugno al NORD

La coda di una perturbazione attenuata dall'alta pressione interesserà nella giornata di domani, giovedi 6 giugno, le regioni settentrionali. Qualche nube potrebbe arrivare anche al centro, mentre al meridione il tempo resterà stabile, soleggiato e caldo.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese sul nord Italia tra la mezzanotte e le 8 del mattino.

In mattinata i fenomeni saranno piuttosto scarsi e si concentreranno sulle Alpi e sulla Liguria. Si tratterà in prevalenza di rovesci raramente accompagnati da lampi e tuoni. In pianura tempo ancora asciutto anche se con nuvolosità in progressivo aumento.

Tra la tarda mattinata e il pomeriggio si prevede il transito della parte più consistente della perturbazione. Ecco la sommatoria delle precipitazioni tra le 8 e le 20 di giovedi 6 giugno.

Temporali saranno possibili sulle Alpi e le Prealpi, in sconfinamento verso le zone di pianure poste a nord del Po; qualche fenomeno intenso non si potrà escludere.

Rovesci in genere senza attività elettrica saranno possibili anche sulla Liguria e forse sull'alta Toscana. Il resto del nord, ovvero la medio-bassa pianura e l'Emilia Romagna, vedranno fenomeni piuttosto scarsi.

Temperature in calo specie laddove agiranno i rovesci più intensi. Avremo anche un rinforzo del vento sulla Liguria, negli spazi aperti e nelle situazioni temporalesche.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive