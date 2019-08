I TEMPORALI di giovedì 22 e venerdì 23 agosto in Italia

Una lieve attenuazione del campo barico in quota farà perdere un po' di smalto all'estate italiana. Ciò consentirà lo sviluppo di alcuni temporali inseriti comunque in un contesto ancora estiveggiante; in altre parole, non avremo (per ora) nessuna rottura stagionale, anche se l'egemonia del sole e del caldo verrà intaccata dai fenomeni suddetti.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di giovedì 22 agosto:

Si notano temporali non solo sulle Alpi, ma anche in alcuni tratti della dorsale appenninica centro-settentrionale e persino nei pressi della Sardegna. Si tratterà di fenomeni locali che solo in alcuni casi sconfineranno su pianure e coste. Il tempo migliore lo ritroveremo al meridione e sulla Sicilia, dove i temporali saranno meno probabili se non addirittura assenti.

Temperature in calo sotto eventuali rovesci o temporali, ma ancora elevate al sud e sulla Sicilia.

Questa invece è la sommatoria dei fenomeni attesi in Italia nell'arco di tutta la giornata di venerdì 23 agosto:

Sarà forse la giornata maggiormente impegnata da temporali al nord e al centro. Anche in questo frangente è bene ricordare che si tratterà di fenomeni locali e non continuativi, alternati a spazi soleggiati più o meno ampi. Il tempo migliore sarà presente ancora al meridione e sulla Sicilia dove i temporali saranno meno probabili.

Temperature in calo sotto gli eventuali rovesci, ma con riduzione del caldo praticamente ovunque.

