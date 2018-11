I primi movimenti INVERNALI nel lungo termine: vediamo perchÃ¨

Allarghiamo oggi il nostro sguardo all'evoluzione del tempo nelle lunghe distanze. L'evoluzione relativa ai prossimi giorni riporterà sull'Europa una figura di alta pressione che darà finalmente uno stop generale agli episodi di forte maltempo che hanno plasmato gran parte di ottobre, sino alla prima decade di novembre. Quindi con l'arrivo della prossima settimana si chiuderà un ciclo che potrebbe funzionare da spartiacque con l'evoluzione prevista in un periodo successivo. Pur senza avere alcuna certezza, l'evoluzione messa in luce dai modelli questa mattina viene riproposta a fasi alterne non soltanto dal centro di calcolo americano ma subordinatamente anche da quello europeo.

Di che cosa parliamo esattamente?

Con il trascorrere dei giorni, e quindi avvicinandoci al termine della seconda decade di novembre, l'anticiclone dopo aver conquistato il Mediterraneo potrebbe spingersi verso traguardi sempre più ambiziosi. La spinta anticiclonica verso le latitudini settentrionali d'Europa, viaggerebbe di pari passo con un raffreddamento delle temperature che dalla Penisola Scandinava arriverebbe a conquistare la parte orientale del continente. Il distacco di una massa d'aria più fredda prelevata dal Vortice Polare ed in seguito trascinata verso la Penisola Balcanica, è uno scenario che potrebbe verificarsi entro il termine della prossima settimana.

Il nostro Paese ne verrebbe solamente sfiorato ma il pattern descritto dai modelli sarebbe il primo passo, imprescindibile, verso quel lungo processo di raffreddamento della temperatura che potrebbe aprire i primi scenari di INVERNO anche per l'Europa.