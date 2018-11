I numeri di OTTOBRE in Europa: mitezza esasperata...

Come si è comportato il mese di ottobre in Europa ed in Italia? E' stato indubbiamente un mese più caldo nel normale soprattutto sul comparto centro-orientale del Continente.

Nessuna zona ha fatto registrare temperature sotto media; la norma è stata raggiunta sulle Isole Britanniche, la Norvegia, parte della Svezia, la Francia occidentale ed alcune zone dell'Italia centro-meridionale e della Grecia.

Su tutte le altre zone abbiamo avuto esuberi termici fino a 3-5° rispetto alla media dove vedete i colori più accesi.

Dal punto di vista delle piogge, è stato un mese discretamente piovoso su molte nazioni europee.

I deficit più elevati si sono riscontrati tra la Germania e di settori orientali del Continente fino al Mar Nero.

In Italia le piogge sono state presenti specie al nord e al sud; il record di pioggia spetta comunque alla Norvegia con oltre 400mm nell'arco del mese.