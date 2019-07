I benefici di una regolare attività fisica

Molte persone sono portate a pensare che il corpo umano possa essere paragonato ad una macchina; tuttavia le macchine più si adoperano è più tendono a logorarsi, necessitando di una manutenzione più frequente. La macchina uomo funziona esattamente al modo opposto , praticare regolarmente attività fisica motoria può essere considerata come un vero e proprio farmaco che possiamo trovare a buon mercato e può costare quasi nulla. In compenso i benefici per il nostro organismo sono molteplici. Può essere considerata attività fisica tutto ciò che è movimento, uno stile di vita che implica un minore utilizzo dell'auto e dei mezzi pubblici, attività che possono essere sostituite da abitudini più attive.

Si può partire dalle cose più semplici; può essere considerato un movimento motorio salire le scale invece di prendere l'ascensore, recarsi nel luogo di lavoro a piedi oppure in bicicletta, abbandonare l'uso delle auto quando non sono necessarie. Per avere beneficio dall'attività fisica, sarebbe necessario percorrere almeno 3 o 4 km a piedi giornalmente, molto meglio se con passo svelto perché aiuta il corpo a utilizzare un maggior numero di muscoli.

Un dato preoccupante arriva dalla popolazione italiana giovanile, a partire dai 15 anni in su il 60% dei ragazzi non praticano alcun tipo di attività sportiva e le statistiche parlano che la percentuale di sedentari sul nostro Paese è in aumento. Ci sono altri paesi d'Europa che forniscono esempi molto diversi; per esempio soltanto il 9% della popolazione svedese presenta delle abitudini sedentarie, mentre la maggioranza delle persone pratica a regolare attività sportiva.

I benefici di una regolare attività motoria sono molti, tra i più immediati, raggiungere e mantenere il peso forma, una condizione che influirà anche sul controllo della pressione arteriosa, riducendo drasticamente il rischio di malattie come ictus o infarto. Attività fisica significa anche ridurre il rischio di diabete ed i diabetici vedranno ridursi i propri valori.

Non meno importante, l'attività fisica aumenta il tono muscolare e diminuisce la cosiddetta "pancetta" , da molti vista quasi come un vanto, in realtà quest'ultima è una condizione sconsigliata per la salute del nostro organismo. La famigerata pancetta infatti, svolge un ruolo pro-infiammatorio e comporta un aumento del rischio cardiologico.

Per ultimo, l'attività fisica migliora l'efficacia ed il funzionamento dei nostri polmoni e di conseguenza l'ossigenazione dei tessuti. Sotto studio anche i benefici nella prevenzione di alcune forme tumorali.