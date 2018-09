Guardate quanto FREDDO si sta accumulando al POLO! (mappa interna)

Freddo. Decisamente freddo il Polo per il periodo, con punte di -20°C a 1500m e una struttura del vortice polare già compatta, organizzata, pronta a dirigere le operazioni per tutto il semestre freddo.



Troppo marcata la differenza di temperature tra il nord e il sud del Continente perché non si attivi un affondo freddo importante verso le basse latitudini per compensarlo.



Dunque nel corso della prossima settimana tutto questo avverrà: potrebbe essere colpito da freddo precoce il centro del Continente e poi l'Europa orientale ma con riflessi anche sull'Italia.



Alcuni modelli peraltro pensano che questa prima irruzione possa poi essere seguita da un altro e più corposo affondo meridiano entro i primi di ottobre, mentre altri propendono invece per un inserimento di correnti instabili dai quadranti occidentali, sempre diretti verso le latitudini più basse.



Il freddo sul Polo comunque nell'arco di poche settimane potrebbe farsi davvero tosto se non intervenisse un'azione di bilanciamento come quella sopra descritta: a quel punto il primo "riversamento" verso sud farebbe ancora più notizia con il passaggio a situazioni invernali nel volgere di breve.



Qualcuno dirà: come se non avesse mai nevicato a Mosca a settembre o ad ottobre. Vero, ma dopo le recenti annate particolarmente calde, ritrovare un po' di "normalità" è comunque confortante.