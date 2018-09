Guardate come l'autunno si impadronirà dell'Europa e dell'Italia...

L'estate settembrina che ci obbliga ad indossare lo stretto necessario per non incorrere in sudate o spossamenti fisici, verrà soppiantata sul nostro Continente da correnti molto fresche (se non a tratti fredde) che irromperanno da nord-est. Il tutto dovrebbe concretizzarsi nell'arco della prossima settimana, specie nella seconda parte.

Su alcune nazioni del settore centro-orientale europeo farà addirittura freddo...e ciò contrasterà pesantemente con il clima che stiamo sperimentando in questi giorni.

La mappa che vedete riassume le anomalie termiche previste in Europa a metà della settimana prossima, attorno a mercoledi 26 settembre.

Notate il caldo che finalmente andrà a sfiatare altrove, ovvero in Oceano fino ad arrivare all'Islanda. Verranno ancora lambite il Portogallo e la Francia occidentale; ciò che più interessa è indubbiamente la vasta anomalia fredda prevista su tutto il settore centro-orientale del Continente, Italia compresa.