GROSSO: "venerdì forte perturbazione autunnale, l'inverno arriverà dopo Natale"

REDAZIONE: da ormai quasi due mesi seguitiamo a vivere il volto dinamico dell'autunno con piogge spesso abbondanti ma in un contesto decisamente mite.

GROSSO: beh, fino al 21 dicembre è comunque autunno, e poi rispetto al passato anticiclonico che abbiamo vissuto molto spesso negli ultimi anni è comunque un passo avanti. Del resto se comanda l'Atlantico non possiamo aspettarci certo del freddo in questa fase, a maggior ragione se davanti alle perturbazioni viene richiamata aria mite di matrice mediterranea.



REDAZIONE: dunque tutto normale?

GROSSO: tutto normale no, perché fa comunque troppo caldo per il periodo, con un'anomalia molto vistosa sull'est del Continente, ma confortante rispetto al fatto che quest'anno il flusso perturbato atlantico si è abbassato di latitudine, schiacciando verso sud le alte pressioni e liberandoci dall'oppressione dello smog e dell'aria stantia.



REDAZIONE: però le stazioni alpine di media quota che si erano illuse di poter vivere finalmente una stagione d'oro con tanta neve anticipata, adesso stanno pagando dazio.

GROSSO: e cosa dovrebbero dire le stazioni appenniniche allora...Purtroppo si sa che in un contesto dinamico come quello che stiamo vivendo il tempo porta, il tempo toglie; il Mediterraneo è ancora molto mite a dicembre, il clima è cambiato e seguita a cambiare. Certamente adesso poter pensare di sciare a 1000m in ogni momento della stagione è un'illusione. La quota sicurezza si colloca oltre i 1300-1500m.



REDAZIONE: tra venerdì e le prime ore di sabato dove si accanirà il maltempo?

GROSSO: soprattutto su Liguria, fascia alpina e prealpina (in primis Cusio-Verbano-Ossola, Canton Ticino, poi Prealpi venete e friulane) ma pioverà molto anche in pianura. Nevicherà in media solo oltre i 1300-1500m ad ovest, 1400-1600m ad est, anche se si tratterà di fenomeni in parte abbondanti. Piogge e temporali intensi sono attesi anche nelle zone interne di Lazio e Toscana, oltre che sull'Umbria.



REDAZIONE: che tempo farà a Natale?

GROSSO: sembra discreto con una minima protezione anticiclonica, qualche nube su Liguria ed alto Tirreno, un po' di nebbia sul catino padano o comunque nubi basse, per il resto prevalenza di sole e temperature nel complesso miti.



REDAZIONE: e negli ultimi giorni dell'anno, arriverà il freddo?

GROSSO: pare di si, soprattutto con l'esordio di gennaio. Avremo il tentativo degli anticicloni di spingersi verso nord, quale probabile risposta ad un tentativo di condizionamento da parte della stratosfera in troposfera e se tutto andrà secondo gli incastri giusti (anticiclone scandinavo legato all'azzorriano attraverso il classico ponte di Woejkoff) allora l'Italia potrebbe diventare uno degli obiettivi del freddo in discesa da nord o da est e sarebbe inverno vero, con un bel blocco alla circolazione occidentale.