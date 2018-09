GROSSO: "una settimana con l'alta pressione, ma da metÃ  meseâ€¦"

REDAZIONE: sembra che l'estate possa trovare un alleato nell'anticiclone delle Azzorre e tornare alla carica durante la prossima settimana...

GROSSO: nel successo della ormai quasi certa sortita dell'anticiclone delle Azzorre c'è da leggere in realtà un segnale d'autunno. La corrente a getto rinforza alle medie ed alte latitudini e questo ci dice che il vortice polare si sta rianimando ed è pronto a far vivere al Continente la stagione autunnale. Nella frustata da ovest è chiaro che all'inizio possa spuntare l'anticiclone, ma presto le cose potrebbero cambiare.



REDAZIONE: quando?

GROSSO: già entro la metà del mese. Del resto non ne abbiamo fatto segreto con i lettori. L'anticiclone dovrebbe implodere dopo una settimana di discreta performance. Dapprima si abbasserebbe la classica corrente perturbata di origine atlantica riportando precipitazioni, poi addirittura si scorgono movimenti di masse d'aria lungo i meridiani e questo potrebbe comportare l'arrivo di aria più fredda sull'Europa e sul Mediterraneo sul finire della seconda decade del mese o al massimo in terza decade.



REDAZIONE: però per qualche giorno potremo goderci ancora qualche scampolo estivo, non è cosi?

GROSSO: pare proprio di si. Da domenica 9 a sabato 15 l'alta pressione dovrebbe resistere, facendo affluire su di noi aria progressivamente più calda, che invaderebbe dapprima la Francia, poi anche parte del nostro Paese, specie il nord e la Sardegna, portando qualche temperatura pomeridiana a registrare nuovamente valori estivi.



REDAZIONE: è possibile che quest'anno la stagione autunnale ed invernale risulti diversa da quella osservata negli ultimi anni?

GROSSO: un anno in controtendenza prima o poi statisticamente ci sarà, potrebbe essere anche questo visti i segnali che arrivano dal sole, ma anche dalle zone polari, è presto però per dirlo. Nelle ultime stagioni tutto quello che costruiva di buono l'autunno veniva distrutto da un inizio dell'inverno caratterizzato dalla schizofrenia del vortice polare, che come un rullo compressore, cancellava quasi tutto il freddo che si andava accumulando in Europa. Intendiamoci: sotto Natale un periodo di disgelo legato al rinforzo dei venti occidentali l'Europa lo ha vissuto spesso, ma mai per periodi cosi duraturi.