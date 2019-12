GROSSO: "un dicembre con tanto Atlantico può portare più NEVE che FREDDO"

REDAZIONE: il flusso delle correnti perturbate atlantiche che si abbassa notevolmente di latitudine e consente il passaggio di numerose perturbazioni, potrebbe essere la novità di questo debutto d'inverno 2019-2020?

GROSSO: probabilmente lo sarà e se cosi fosse sarebbe cento volte meglio dell'alta pressione accumula veleni che ci siamo sopportati per tante settimane nel dicembre del passato. E' un ritorno al passato, si è citato il 2008-2009, ma fu notevole anche l'anno successivo e non va dimenticato il dicembre del 2012.



REDAZIONE: con il flusso da ovest però non è che possa raggiungerci chissà quale freddo invernale?

GROSSO: sarebbe comunque sufficiente per assicurare notevoli apporti nevosi sia sulle Alpi che sugli Appennini ed inoltre, a seguito di qualche sbuffo freddo più incisivo degli altri tra un fronte e l'altro, potrebbero anche crearsi i presupposti per una nevicata a quote di pianura per il nord e magari prima di Natale anche su parte del centro, in primis la Toscana.



REDAZIONE: è possibile che il vortice polare risulti disturbato per gran parte della stagione reiterando questa situazione dinamica?

GROSSO: non si può escludere, ma credo che comunque sotto Natale prevalga ancora un vortice polare compatto con minori ondulazioni rispetto a quanto potremmo viverne intorno alla metà di dicembre. Magari subito dopo invece questi disturbi torneranno e potranno accentuarsi ancora di più nella seconda parte dell'inverno, dando vita a quegli scambi meridiani di calore che spesso hanno veicolato sulla nostra Penisola masse gelide non trascurabili.



REDAZIONE: intanto la Sardegna e lo Jonio stanno per vivere ancora una fase di maltempo delicata.

GROSSO: si, 24 ore insidiose tra le 15 di mercoledì e le 15 di giovedì in cui potrebbero accumularsi molti mm di pioggia con il contributo del mare alle celle temporalesche attese su quelle zone.



REDAZIONE: la sensazione di entrare veramente in inverno quando la sperimenteremo?

GROSSO: come ho detto, dall'Immacolata in poi.