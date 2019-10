GROSSO: "tipica situazione AUTUNNALE in arrivo!"

REDAZIONE: si prepara un braccio di ferro tra figure antagoniste sul Mediterraneo.

GROSSO: per il nostro Paese è una tipica situazione autunnale, anche se lo Scirocco porterà temperature molto miti. Queste depressioni incastrate nel Mediterraneo con le alte di blocco ad est che ne frenano enormemente il movimento sull'Italia, in passato hanno determinato quasi sempre precipitazioni abbondanti su diverse aree del Paese, segnatamente quelle nord-occidentali, che hanno sperimentato talvolta anche disastrose alluvioni.



REDAZIONE: sarà cosi anche questa volta?

GROSSO: diciamo che la situazione è attentamente monitorata. Si prevedono due distinte fasi di maltempo sulle zone di nord-ovest: la prima tra venerdì ed il fine settimana, che finirà per coinvolgere temporaneamente anche il resto del nord e la Toscana. In seguito la depressione rinculerà verso la Spagna e ci sarà una temporanea attenuazione dei fenomeni ovunque, specie martedì 22, dal pomeriggio di mercoledì 23 e sino a venerdì 25 la seconda fase potrebbe portare maltempo quasi ovunque, specie su nord-ovest e Tirreno, con fenomeni anche abbondanti.



REDAZIONE: ma per fine mese arriverà aria fredda dal nord Europa?

GROSSO: su questo punto stamane i modelli pasticciano perché non riescono ad individuare l'esatta traiettoria della massa d'aria fredda che ieri vedevano dirigersi con buona convergenza proprio in direzione delle Alpi. Ne derivano soluzioni un po' folli: c'è chi vede il freddo fiondarsi addirittura in pieno Atlantico e su di noi piombare l'alta pressione, chi lo vede ancora sfondare verso sud sino a raggiungere anche l'Italia, chi lo vede effettivamente andare ad ovest ma presentarci comunque il conto inserito in un flusso perturbato. In questi casi bisogna aspettare nuove emissioni prima di ipotizzare uno scenario attendibile.



REDAZIONE: se l'autunno facesse l'autunno l'inverno sarebbe poi capace di fare l'inverno o non vuole dire nulla?

GROSSO: ci sono stati autunni dinamici e piovosi, seguiti da inverni secchi e miti e viceversa o entrambi a volte si sono presentati avari di fenomeni, ogni stagione fa storia a sé e improvvisamente può virare e presentarci scenari molto diversi da quelli ipotizzati. Comunque vada dobbiamo sempre tener conto della presenza ingombrante dell'alta pressione e di una scarsa vena delle correnti da est o da nord a presentarsi sulla Penisola. Resterebbe insomma quasi solo l'Atlantico a contrastare quel bestione dell'anticiclone, ma questa è solo statistica, la realtà potrebbe essere diversa.