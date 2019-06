GROSSO: "sorprese temporalesche pronte a beffare l'estate?"

REDAZIONE: le ultime mappe aprono a scenari clamorosi...

GROSSO: in effetti quando sembrava ormai che l'anticiclone africano fosse sul punto di sfondare con prepotenza nel Mediterraneo, le saccature atlantiche hanno deciso di cambiare rotta. Lo sprofondamento sull'Iberia potrebbe non esserci e in questo caso presto la prima decade di giugno, segnatamente al nord, potrebbe prendere nuovamente una piega temporalesca.



REDAZIONE: che peraltro è quella che si ipotizzava sino a qualche giorno fa...

GROSSO: si ma quando entra in scena l'africano di solito ogni previsione ne risulta stravolta. Questa volta la sua azione viene contrastata da un Mediterraneo ancora molto fresco, le saccature lo sanno e sembra quasi che lo vadano a cercare.



REDAZIONE: ma è così automatico questo legame?

GROSSO: nient'affatto, va costruito ogni volta, ma la sensazione c'è; un anticiclone di questo genere non si trova a suo agio con un mare freddo sotto i piedi, le saccature si.



REDAZIONE: dunque l'invasione dell'africano è rimandata?

GROSSO: con le carte di oggi perlomeno sembra ritardata di alcuni giorni al nord, rintuzzata al centro, mentre sole e caldo non dovrebbero aver problemi ad insediarsi stabilmente al sud, anche se sulle coste si starà benone, considerate le temperature del mare.



REDAZIONE: si parla di due momenti temporaleschi sino al week-end al nord, uno giovedì e l'altro tra sabato e domenica e di un guasto più serio la prossima settimana, sempre che l'anticiclone non ci metta una pezza.

GROSSO: si, è così, se la saccatura sfondasse da ovest la prossima settimana non mancherebbero diversi momenti temporaleschi anche grandinigeni, specie a ridosso della fascia prealpina.



REDAZIONE: qualche temporale si spingerà anche al centro e al sud?

GROSSO: al centro probabilmente si, al sud salirà una nuvolaglia stratiforme dal nord Africa ma non dovrebbe dar luogo a fenomeni rilevanti.



REDAZIONE: può ancora succedere che l'anticiclone respinga la saccatura colma di aria fresca ed instabile più ad ovest.

GROSSO: certo è possibile, ma le percentuali di attendibilità dello sfondamento temporalesco con le ultime emissioni sono sorprendentemente aumentate.