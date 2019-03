GROSSO: "nessun disamore per la meteo, solo delusione per il cambiamento del clima"

REDAZIONE: crede che gli appassionati negli ultimi anni si siano un po' disamorati della meteo?

GROSSO: non credo proprio, immagino che siano delusi, un po' come tutti gli addetti ai lavori, per il cambiamento del clima che ci nega sostanzialmente le emozioni più belle legate a questa disciplina, in primis le nevicate.



REDAZIONE: lei ha detto più volte, anche in conferenza, che se MeteoLive fosse un sito americano e prevedesse il tempo che fa negli States sarebbe tutto diverso.

GROSSO: si ma solo perché là il tempo non ha un attimo di tregua, non consente di annoiarsi, ci entusiasmeremmo di più noi e certamente anche i nostri lettori e i nostri appassionat i, anche se come sapete si tratterebbe spesso di vivere situazioni anche estreme e pericolose, e noi non siamo sciacalli e non auguriamo tragedie di nessun genere, solo dei cultori e degli ammiratori della natura scatenata, cosa ben diversa.



REDAZIONE: e la situazione in Italia si sbloccherà dopo questa seconda parte dell'inverno shock?

GROSSO: sono convinto che la primavera in qualche modo compenserà con la sua dinamicità (cosa ormai per nulla scontata) questa seconda parte di inverno molto "inquietante". Non credo che quella lingua anticiclonica che abbiamo osservato a fine febbraio possa essere il segnale dell'arrivo di un nuovo 2003 , come si vociferava qualche giorno fa. L'estate sarà comunque calda come quasi ogni anno, punto. La primavera invece, proprio perchè il vortice polare ha osservato un periodo di grande dinamismo proprio sul finire dell'inverno, potrebbe risultare molto dinamica, specie in aprile e in maggio.



REDAZIONE: dunque lo spettro della siccità si allontanerà presto?

GROSSO: cominciamo a prendere i passaggi perturbati che verranno. I primi sono riservati solo al nord? Va bene, ma in seguito potrebbero arrivarne altri.



REDAZIONE: per la neve in pianura bisognerà ormai pensare al prossimo anno?

GROSSO: beh, qualche rovescio di neve in pianura può verificarsi anche sin oltre la metà di aprile, lo dice anche la statistica, per situazioni nevose importanti alle quote basse marzo potrà ancora dire qualcosa, tutto dipenderà da quanto freddo entrerà nei prossimi 15 giorni. Per le grosse nevicate in pianura è ovvio che ormai dobbiamo guardare alla prossima stagione. So bene che su quelle l'appassionato soffre perchè vede gli anni passare e non arriva mai la nevicata che vorrebbe godersi, del resto è un po' la metafora della vita. Pensi sempre che il bello debba ancora arrivare, anche se non è necessariamente così, ma anche è la forza che ci spinge ad andare avanti.



