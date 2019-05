Grosso masso frana su strada ad Alleghe (Belluno)

Paura questa mattina attorno alle 8 ad Alleghe, in provincia di Belluno, per un grosso masso franato su una strada.

Il macigno è caduto dal versante di Vallazza scavalcando la strada regionale 203 Agordina a pochi passi dagli ultimi edifici di Alleghe, in direzione di Caprile. Il masso ha sfondato una parte di asfalto e si è fermato a poca distanza dalla strada.

Per fortuna, nonostante l'orario in cui transitano con frequenza automobili nella zona, nessun veicolo è rimasto coinvolto e non vi sono state conseguenze a persone. Sul posto si sono portati immediatamente i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, i carabinieri e i tecnici di Veneto Strade.

Nella zona sono cadute forti piogge dalla giornata di ieri, che potrebbero aver determinato questo smottamento.