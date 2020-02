GROSSO: "lasciamo sfogare il vortice polare, l'ultima decade di febbraio potrebbe essere diversa"

REDAZIONE: la prossima settimana si annuncia tempestosa sul nord e su parte del centro Europa, mentre nell'area mediterranea il tempo sarà più tranquillo, come mai?

GROSSO: il vortice polare produrrà il massimo sforzo stagionale tra il 10 e 15 del mese, forzando la corrente a getto ad accelerare e provocando cosi venti forti su tutto il nord del Continente, che trasporteranno anche veloci perturbazioni tra il Regno Unito e la Scandinavia; la presenza dell'alta pressione alle nostre latitudini e la mancanza di serpeggiamenti nel letto delle correnti impedirà che i fronti ci raggiungano in modo diretto, tenendo peraltro lontano anche il vento.



REDAZIONE: possiamo ascrivere anche questa tra le anomalie della stagione invernale?

GROSSO: certo, ma non si tratta di un'anomalia che scopriamo oggi, queste tempeste si verificarono anche tra il 1987 e il 1990 ed altre ne abbiamo registrate nel corso degli anni successivi. Quella del 16 ottobre 1987 fu una vera tempesta. Il flusso zonale era molto intenso ed un ciclone giovane si approfondì notevolmente, rallentando la sua corsa e colpendo duramente le Isole Britanniche, senza risparmiare Francia settentrionale, Belgio, Lussemburgo, Olanda, nord della Germania e Danimarca. I venti raggiunsero i 174 km/h e fu la contea del Sussex a risultare la più colpita. Campanili crollati, case scoperchiate, linee elettriche e telefoniche saltate per giorni. Nel West Sussex fu spazzata via un'intera foresta. Il volto delle campagne del Kent e del Surrey fu sconvolto. Una simile violenza si ricordava solo nel 1703. Se la tempesta del 1987 arrivò di notte, quella dei primi giorni di febbraio del 90 giunse in pieno giorno e provocò la morte di 99 persone con una depressione profonda 968 mb. I venti superarono i 200 km/h in Scozia nella zona delle Highlands. Tutto questo non fa altro che confermare l'esistenza di un trend ciclico di situazioni meteorologiche che tendono a ripetersi più o meno regolarmente. Tutti ricorderete il passaggio di Lothar durante le vacanze di Natale del 1999.





REDAZIONE: queste tempeste sono tipiche di stagioni invernali che per l'Italia risultarono in gran parte fallimentari. La sequenza di questo tipo di schemi barici tenderà a ripetersi anche nei prossimi anni sempre con maggiore frequenza, penalizzando la stagione fredda di casa nostra?

GROSSO: è possibile ma non automatico. E' appena il caso di ricordare che dopo la tempesta del 90, l'inverno 90/91 fu caratterizzato da ondate di freddo e nevicate e che l'alta pressione osservò una pausa di riflessione. Certamente dal 2014 ad oggi le grandi situazioni invernali per il nostro Paese sono rimaste quasi tutte sulla carta, eccezion fatta per qualche breve sfuriata, come ad esempio a cavallo tra fine febbraio ed inizio marzo del 2018 o di qualche fine anno nevoso al sud.



REDAZIONE: si diceva che con il riscaldamento globale il vortice polare sarebbe calato d'intensità e che di conseguenza avremmo paradossalmente avuto per qualche tempo stagioni invernali più fredde, almeno sino alle medie latitudini, ma questo non sta avvenendo, c'è ancora qualche meccanismo del clima che evidentemente non è stato ben compreso.

GROSSO: esatto. Il vortice polare tende a concentrare spesso tutto il freddo sul Polo in inverno e al massimo a dirigerlo sul nord America, lasciando molte altre zone in condizioni climatiche atipiche per il periodo, Russia compresa. C'è da chiedersi allora perché se tutto il freddo resta lassù l'Artico seguiti comunque a fondersi. La risposta è nelle correnti marine. Molti trascurano questo particolare fondamentale e guardano solo alla temperatura dell'aria. C'è invece anche un ciclo legato alle correnti sottomarine, che poi mediamente le temperature siano aumentate anche nell'area polare, questo è un dato di fatto, ma non sufficiente a spiegare da solo tutta la fusione riscontrata.



REDAZIONE: crede anche lei che possa esserci una frenata delle correnti zonali, cioè da ovest, entro o subito dopo la metà del mese? L'inverno potrebbe approfittarne?

GROSSO: si certo, è fisiologico, potrebbe verificarsi ma bisognerà vedere quanto l'alta pressione vorrà salire verso nord, facendo traslocare verso le basse latitudini tutto il freddo parcheggiato sul Polo. Più sale e meno il getto spinge e più c'è la possibilità di un episodio invernale di fine stagione anche su di noi e la terza decade di febbraio potrebbe cosi essere diversa, ma nessuno sa se questo avverrà veramente. Se i lettori avranno la pazienza di seguirci, presto si capirà qualcosa di più.