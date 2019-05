GROSSO: "la stagione Ã¨ a un bivioâ€¦"

REDAZIONE: davvero potrebbe essere arrivato il momento dell'estate?

GROSSO: ne è fermamente convinto il modello americano, che vede questa sovrabbondanza di anticicloni invadere il Mediterraneo e tentare di dominare la scena per giorni; altri modelli però non contemplano una simile performance e optano per altre crisi temporalesche durante la prima decade di giugno.



REDAZIONE: cosa si evince da tutto questo?

GROSSO: che la stagione è a un bivio e che mai come in questi giorni si potrà capire che piega vorrà prendere l'estate.



REDAZIONE: e l'esperienza cosa suggerisce?

GROSSO: quando i modelli si dividono nessuno ha mai veramente ragione o veramente torto. L'idea è dunque quella che l'estate entri in scena ma che il suo dominio verrà comunque spesso inficiato da qualche disturbo temporalesco tra la fine di maggio e la prima decade di giugno.



REDAZIONE: è parzialmente fallito l'attacco del vortice polare al Mediterraneo?

GROSSO: si è ridimensionato ma non è fallito; la contemporanea rimonta dell'anticiclone ha impedito che l'affondo previsto per mercoledì 29 maggio possa mettere radici instabili più prolungate sul nostro territorio. Del resto a fine maggio è normale che le masse fredde fatichino ad inserirsi nell'area mediterranea, infatti nei giorni scorsi ci aveva sorpreso l'insolita veemenza di questo tentativo.



REDAZIONE: quale sarà il momento più instabile di questa settimana?

GROSSO: certamente la giornata di martedì 29 maggio, quando la depressione mediterranea verrà alimentata dall'aria fredda in discesa dal centro Europa e in sfondamento verso sud.



REDAZIONE: e invece il caldo di inizio giugno sarà intenso?

GROSSO: il primo caldo è sempre disturbante, ma non sarà intenso, coinvolgerà segnatamente le regioni settentrionali e quelle tirreniche, meno l'Adriatico e in genere il meridione. Qualche punta di 30-31°C non mancherà, ma è prematuro per valutare l'intensità della massa calda in inserimento.