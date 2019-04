GROSSO: "la primavera non proseguirÃ  tranquilla, per fortunaâ€¦"

REDAZIONE: nessun dominio dell'anticiclone in vista, è già una notizia?

GROSSO: la notizia vera sarebbe un pesante sottomedia termico persistente, che ormai non si vede e non si vedrà ancora per chissà quanto tempo. Diciamo che per fortuna il tempo sta regalando quella variabilità tipica della primavera che dovrebbe proseguire ancora per un certo periodo.



REDAZIONE: la Pasqua del turismo però è salva...

GROSSO: si si, per una volta non ci saranno lamentele, anche perché il peggioramento di Pasquetta risulterà moderato e limitato solo a poche regioni. Confortanti invece le piogge attese per martedì 23, cioè a fine festa, sia perché lì non potrà lamentarsi nessuno, sia perché di acqua ne abbiamo ancora tanto bisogno.



REDAZIONE: però ci sono altri Ponti in vista, il 25 aprile, il primo maggio...

GROSSO: sul 25 aprile abbiamo già espresso la nostra perplessità previsionale, potrebbe essere l'unico giorno tranquillo del periodo, in mezzo a diversi giorni instabili, qui abbiamo approfondito la previsione:

http://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/il-meteo-caos-del-25-aprile-sole-o-pioggia-/78581/

Sul Primo Maggio ci sono probabilità che il tempo possa mantenere una piega instabile ma è solo una proiezione, consigliamo sempre ai lettori di seguire gli aggiornamenti.



REDAZIONE: dal nord Europa non si vede qualche evento che possa sconvolgere lo scenario attuale?

GROSSO: sembra di no per il momento. Non ci sono elementi che facciano pensare a nuovi stravolgimenti barici; per ora il tempo ha trovato un certo equilibrio fatto di situazioni da ovest in parte piovose, alternati a piccole rimonte anticicloniche, non c'è ragione di pensare che dal nord Europa possano arrivare masse gelide a stravolgere la situazione, né tantomeno che l'Africa si faccia viva prematuramente.



REDAZIONE: maggio potrà compensare ulteriormente il deficit idrico che ci trasciniamo quale eredità dell'inverno?

GROSSO: con le precipitazioni temporalesche basterebbero anche due soli episodi perturbati, che con le Alpi vanno a nozze. Io sono relativamente ottimista.