GROSSO: "la presenza costante dell'anticiclone è inquietante ma l'inverno…"

REDAZIONE: "l'anticiclone sbuca come un fantasma ad ogni occasione e condiziona ormai pesantemente il clima del nostro Paese, lo farà anche nelle prossime settimane?

GROSSO: "sappiamo benissimo che la più grande anomalia climatica dell'ultimo trentennio è proprio la costante presenza ed invadenza dell'anticiclone nell'area mediterranea. Questo sta portando o dovrebbe portare alla riscrittura di molti testi di meteorologia utili a comprendere l'andamento del tempo in Italia durante le 4 stagioni. Testi vecchi, obsoleti, superati da una realtà che vede le perturbazioni arrancare sempre più faticosamente verso nord".





REDAZIONE: "è questa allora la più grande conseguenza del riscaldamento globale in Europa?":

GROSSO: "conseguenza o causa? La differenza è sostanziale. Si sta cercando di capire cosa abbia spinto l'anticiclone così a nord, cosa lo gonfi cosi, e inoltre perché si è inceppato a partire dalle Montagne Rocciose il meccanismo che portava il flusso zonale atlantico attraverso un sistema di "vasi comunicanti" a scendere di latitudine e a coinvolgere almeno in parte anche il Mediterraneo.



REDAZIONE: "è colpa dell'aumento della concentrazione di CO2 questa variazione dell'assetto barico?"

GROSSO: "molti indirettamente suggeriscono di si, altri chiamano in causa la polvere di silicati, altri ancora anche i capricci del monsone dell'Africa sud-occidentale per giustificare le bizze dell'anticiclone, la risposta facile in tasta credo non ce l'abbia nessuno.



REDAZIONE: "assisteremo ad un po' di dinamismo nei prossimi giorni o il tempo rimarrà ancora statico?"

GROSSO: "il primo vero sussulto stagionale interverrà tra mercoledì e giovedì, poi resta da capire se dobbiamo aspettarcene altri nei giorni successivi, perché come sempre tutto dipenderà dall'anticiclone e dai suoi movimenti".



REDAZIONE: "quindi l'anticiclone potrebbe negarci l'autunno con le sue piogge?"

GROSSO: "non sarebbe la prima volta che ultimamente succede questo e si passa direttamente all'inverno senza aver sperimentato piogge autunnali importanti, se non in unico episodio, magari a novembre. Tuttavia la stagione invernale potrebbe risentire quest'anno della lunga "crisi" del sole e proporci qualcosa di diverso che non sia un monologo dell'anticiclone".