GROSSO: "la neve a maggio e le conseguenze…"

REDAZIONE: una primavera bizzarra dopo un inverno che ha tradito le grandi attese, cosa può comportare?

GROSSO: anche in altre occasioni in passato la primavera è risultata dinamica, talora anche eccezionalmente fresca, talvolta vi sono state ripercussioni sull'estate, altre volte no. Se prendiamo ad esempio la stagione del 91 , quando nevicò in pianura in aprile, l'estate risultò poi sottotono ma se ne accusò l'eruzione del vulcano Pinatubo, che con le sue polveri abbassò complessivamente la temperatura globale di qualche decimo di grado per alcuni mesi.