GROSSO: "l'autunno ora preme sull'acceleratore"

REDAZIONE: siamo passati dall'estate all'autunno nel volgere di pochi giorni.

GROSSO: era normale che accadesse dopo tante settimane di caldo e stabilità, protratte oltre il tempo massimo. Lo sbalzo termico sicuramente lo abbiamo avvertito maggiormente per questo e indietro non si torna, l'autunno anzi sembra spingere sull'acceleratore.



REDAZIONE: solo in termini di temperatura o anche di precipitazioni?

GROSSO: da adesso in poi direi soprattutto a livello precipitativo, almeno per un certo periodo. La spiccata instabilità presente al centro e al sud tornerà infatti a visitare anche il nord nel corso del fine settimana e dunque sperimenteremo il tipico tempo autunnale uggioso e da ombrello a portata di mano.



REDAZIONE: e la fase instabile quanto potrebbe durare?

GROSSO: l'ingresso di un'altra depressione di origine atlantica nel fine settimana potrebbe prolungarla almeno sino al 10-12 del mese, favorendo piogge che comunque sarebbero preziose per il territorio, distribuite anche in modo sufficientemente "democratico".



REDAZIONE: altri incursioni fredde invece ci saranno dal nord Europa?

GROSSO: al momento sembra più facile che possano prevalere le correnti atlantiche ma non è detto che intorno alla metà del mese una spinta dell'anticiclone verso nord possa favorire l'inserimento di un vortice freddo nel cuore del Mediterraneo, che ci spingerebbe ulteriormente verso l'autunno avanzato.



REDAZIONE: ma fasi più tranquille e stabili torneranno?

GROSSO: la classica ottobrata difficilmente mancherà, all'improvviso gli anticicloni sono capaci di stupirci, cancellando sulle mappe tutto il maltempo che andava profilandosi per giorni e riproponendosi alla guida del Paese, dunque una fase stabile è sempre da mettere in preventivo.