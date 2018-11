GROSSO: "il vortice polare non è in forma quest'anno, FREDDO e NEVE potrebbero non tardare troppo!"

REDAZIONE: cosa bolle in pentola Grosso, il solito invernicchio?

GROSSO: apparentemente sembrerebbe un inizio di stagione votato alla mitezza atlantica, stile 2006-2007, cioè con tante perturbazioni ma ben poco freddo; in realtà potrebbe essere solo un'impressione. Si nota infatti un vortice polare piuttosto debole rispetto alle perfomances degli ultimi anni: è vero in questi giorni il suo settore troposferico, quelli dei piani bassi dell'atmosfera, sembra abbastanza agitato ed in fermento, ma in stratosfera, cioè nei piani alti, sembra destinato ad indebolirsi e non poco.



REDAZIONE: e ci sarà contatto tra i due piani?

GROSSO: non automaticamente ma tendenzialmente si e dunque è probabile che le velocità zonali possano crollare, cioè i venti da ovest che trasportano con violenza perturbazioni atlantiche verso il centro del Continente rallentino, generando onde perturbate colme di aria progressivamente più fredda, sino ad avere una origine artica e a raggiungere entro l'Immacolata, almeno in parte, anche il Mediterraneo.



REDAZIONE: nel frattempo pioverà molto?

GROSSO: no, solo qualche pioggia passeggera, distribuita in modo un po' irregolare da questo fiume d'aria umida in arrivo da ovest, che però almeno sino al 6-7 dicembre, non verrà ospitata da alcuna saccatura importante in grado di dispensare fenomeni diffusi o abbondanti.



REDAZIONE: quindi la chiave per capire come potrà essere dicembre è insita nella previsione per l'Immacolata?

GROSSO: i germi del cambiamento potrebbero intervenire da lì, magari poi nella seconda decade di dicembre potranno risultare più eclatanti, favorendo il passaggio di consegne tra autunno ed inverno.



REDAZIONE: insomma le feste di Natale sotto la neve, almeno in montagna, è ancora lecito sognarle...

GROSSO: perché no? A Natale manca ancora quasi un mese e per quel periodo la circolazione su scala europea potrebbe risultare anche stravolta, come del resto è giù successo più volte anche in passato.



