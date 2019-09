GROSSO: "il tempo vira verso l'autunno"

REDAZIONE: Grosso, l'autunno passa all'offensiva...

GROSSO: diciamo che una virata verso l'autunno c'è. Questo non significa che da questo momento vivremo situazioni perturbate in serie o solamente giornate uggiose. Si sperimenterà una maggiore dinamicità, non avremo cioè più il dominio assoluto dell'anticiclone nell'area mediterranea.



REDAZIONE: il passaggio perturbato più incisivo è quello previsto tra domenica e lunedì. E poi?

GROSSO: si per la prima volta dopo tre mesi avremo il passaggio di un sistema frontale organizzato. E lì molte le regioni, specie quelle tirreniche e il nord, dovrebbero ricevere precipitazioni non trascurabili. Poi passeremo ad una generale variabilità. C'è un altro passaggio da verificare per la metà della settimana, sul quale i modelli ancora risultano divisi circa le correnti che lo accompagneranno e dunque gli effetti. E in seguito la situazione si fa confusa: il modello americano vede un altro passaggio piovoso prima della fine del mese, l'europeo punta su una modesta ma efficace ripresa dell'anticiclone.



REDAZIONE: domenica si temono nubifragi tra Toscana e Liguria?

GROSSO: dipenderà dalle convergenze che potranno verificarsi in loco. In altre parole se da un versante della montagna scende tramontana e dal mare risale Scirocco, la convergenza tra queste due correnti cosi termicamente diverse potrebbe originare mostri temporaleschi autorigeneranti e pericolosi.



REDAZIONE: possiamo sbilanciarci a prevedere che stagione potrà essere quella autunnale?

GROSSO: possiamo solo ipotizzare che segua la falsariga di quelle che l'hanno preceduta; in pratica ci saranno almeno 3-4 occasioni per assistere a passaggi perturbati rilevanti, poi altri piccoli disturbi, qualche sbalzo termico e sempre parecchio anticiclone, com'è ormai nelle corde del clima di questi ultimi anni.



REDAZIONE: l'inverno sarà caratterizzato ancora da un vortice polare chiuso e da una corrente a getto troppo rapida per dispensare il freddo alle basse latitudini o potrebbero esserci variazioni sul tema quest'anno?

GROSSO: sarebbe troppo facile dire che andrà così e che vivremo un'altra stagione mite e avara di neve. In realtà ogni anno l'inverno è tutto da scrivere, aspettiamo le proiezioni di fine settembre del NOAA e poi proveremo ad ipotizzare qualcosa. Per ora gli appassionati possono ancora sognare una stagione bianca, lasciamo che la facciano senza che nessuna mappa che mostri anomalie termiche e bariche positive venga a turbargli la giornata.