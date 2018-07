GROSSO: "estate atipica e dal finale..."

REDAZIONE: una stagione estiva decisamente diversa dal recente passato sino ad ora, non è così?

GROSSO: diciamo che per la prima volta è mancato il grande protagonista delle ultime estati: l'anticiclone africano, più volte "stirato" dall'inserimento di provvidenziali correnti da ovest che ne hanno limitato il raggio d'azione, pur concedendo la presenza di un più rassicurante e meno rovente anticiclone delle Azzorre.



REDAZIONE: eppure non sono mancati i disturbi temporaleschi su alcune zone, anche con danni importanti.

GROSSO: si è fatto un gran parlare dei danni provocati dai temporali nel mese di luglio nel Veneto ma se ripercorriamo la storia temporalesca della regione negli ultimi 50 anni, ritroviamo un mucchio di fenomeni analoghi, alcuni molto gravi, che sono costati vite umane. Sul nord-est l'arco alpino è più basso ed è l'area più vulnerabile d'Italia all'instabilità estiva, dunque questi fenomeni si ripresenteranno anche nel futuro, senza chiedere il permesso a nessuno sull'intensità che potranno avere.



REDAZIONE: ora però l'anticiclone africano è arrivato. Quanto durerà?

GROSSO: sicuramente almeno sino a martedì 7 agosto, poi potrebbe esserci un breve break temporalesco ma non è affatto detto che la stagione voglia mollare la presa. Il finale della stagione è ancora del tutto imprevedibile. In barba alle proiezioni modellistiche l'anticiclone potrebbe durare almeno sino a Ferragosto o addirittura oltre, ma non si esclude nemmeno che da una piccola ferita temporalesca possa derivarne un trauma più grosso, quindi finale tutto da scrivere.



REDAZIONE: dunque vacanza col brivido per i turisti?

GROSSO: i turisti vadano in vacanza tranquilli, si godano il relax senza pensare troppo al tempo, consapevoli del fatto che un paio di temporali non possono certamente rovinare una vacanza, semmai renderla più stimolante e rinfrescante.