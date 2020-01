GROSSO: "ecco l'episodio invernale che aspettavamo"

REDAZIONE: l'inverno si sbloccherà per qualche giorno, a cosa dobbiamo questo tentativo di sfondamento nell'area mediterranea?

GROSSO: ad una temporanea frenata della corrente a getto, che metterà in moto una massa d'aria artica verso il centro Europa, i Balcani e parte del Mediterraneo centrale.



REDAZIONE: e ci saranno risvolti freddi e nevosi per tutti?

GROSSO: il gran vento di mercoledì sicuramente acuirà la sensazione di freddo un po' ovunque, ma in realtà i valori più bassi si registreranno in Adriatico e sul meridione, dove sono attese anche delle nevicate a quote molto basse.



REDAZIONE: la neve potrà raggiungere le coste?

GROSSO: al momento il modello stima delle precipitazioni nevose oltre i 200-400m su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e attorno ai 300-400m su tutto il resto del meridione, con accumuli di oltre 30cm a 800m. A 1500m sono attesi sul meridione anche valori di temperatura sino a -8°C.



REDAZIONE: sulle Alpi e sul Tirreno niente neve?

GROSSO: niente neve, salvo sui settori alpini di confine, soggetti a stau orografico e forse il Reatino, mentre su tutte le altre zone si rimarrà sottovento a questo tipo di circolazione da NNE.



REDAZIONE: le temperature risaliranno nei giorni successivi?

GROSSO: gli ultimi aggiornamenti spostano a venerdì 7 febbraio all'alba le punte massime del freddo a tutte le quote, subito dopo è atteso un generale rialzo dei valori, specie al centro e al sud, mentre al nord potrebbe ristagnare un po' d'aria fredda.



REDAZIONE: e questa potrebbe portare a conseguenze nevose in caso di arrivo di una perturbazione atlantica?

GROSSO: solo se questa arrivasse in fretta e fosse sufficientemente potente, cosa che non si vede; arriverà invece un fronte debole tra sabato 8 e domenica 9, scarsamente sostenuto da una saccatura degna di favorire precipitazioni rilevanti.



REDAZIONE: e successivamente?

GROSSO: da martedì 12 sembra che l'anticiclone voglia riprendere in mano totalmente la situazione, riportando ovunque condizioni di mitezza e stabilità. C'è da dire che l'inverno potrebbe dire ancora la sua a fine mese con il classico colpo di coda, nel momento in cui il vortice polare, come sempre accade a fine inverno, perderà un po' di forza, ma su questo bisognerà tornarci.