GROSSO: "aprile sta compensando i mesi asciutti ma..."

REDAZIONE: il tempo ha preso finalmente una piega diversa. L'alta pressione sta occupando una posizione che veicola verso il Mediterraneo le figure depressionarie.

GROSSO: bisognava avere solo un po' di pazienza; anche se non c'era nulla di scontato sulla soluzione della siccità, la statistica faceva ben sperare. La congiuntura barica che si era venuta a creare non poteva protrarsi ancora per molto, specie in questa fase dell'anno.



REDAZIONE: si dice che stia piovendo "con calma" senza quegli accumuli esagerati e concentrati che potrebbero nuocere al territorio.

GROSSO: si, in aprile non ci sono ancora quei contrasti così marcati tra masse d'aria alle varie latitudini che possano originare accumuli spaventosi, salvo nelle situazioni in cui una depressione rimanga bloccata per giorno sulle stesse regioni. Dunque le piogge risultano solo occasionalmente violente.



REDAZIONE: e questo trend continuerà?

GROSSO: direi di si, ci sono almeno un altro paio di potenziali episodi di tempo perturbato che ci attendono da qui alla metà del mese con piogge che potrebbero ulteriormente ridimensionare il problema della siccità; chi pretende però di sanare in un colpo tutto il deficit idrico accumulato deve guardare a maggio, quello è il mese delle piogge davvero intense, sempre che la configurazione barica lo consenta ovviamente. In maggio i temporali visitano con maggiore intensità e frequenza anche il nord Italia, eccezion fatta per mare e coste, poiché le temperature del mare sono ancora troppo basse per favorire le formazioni temporalesche. Sempre a maggio però possono verificarsi anche potenziali situazioni alluvionali, lo dice la statistica, dunque attenzione!



REDAZIONE: nel fine settimana si prevede il rientro da est di un vortice freddo dall'est europeo al nord, potrebbe determinare nevicate a quote basse?

GROSSO: si ma non in pianura, dove semmai potrebbero verificarsi situazioni temporalesche o locali grandinate, mentre i rovesci di neve coinvolgerebbero essenzialmente i rilievi a partire dai 700-800m; indubbiamente se tutto venisse confermato farebbe comunque decisamente freddo per la stagione su tutto il settentrione. Oltralpe da segnalare che la neve potrebbe fare la sua comparsa su tutto l'altopiano svizzero.



REDAZIONE: perché il tempo risponde ad un'anomalia con un'altra anomalia?

GROSSO: perché dobbiamo smetterla di ritenere il tempo un essere razionale, in grado di seguire un "binario di normalità" che non gli appartiene. Ci saranno sempre questi squilibri, questi sbalzi di temperatura, queste fasi siccitose, non derivano dal global warming (o solo in piccola parte) ma dal DNA del tempo. Meno considereremo i comportamenti del tempo come bizzarri, più vivremo meglio, senza isterismi.