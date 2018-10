GROSSO alla radio: "la distribuzione delle PIOGGE del week-end legato alla posizione dei vortici depressionari"

Ecco come farsi un'idea precisa sul tempo che farà in 3 minuti attraverso un editoriale radiofonico.



A grande richiesta ormai appuntamento fisso con i 180 secondi di Alessio Grosso sul tempo che farà sino a lungo termine.



Oggi occhi puntati sull'affondo freddo In dal nord Europa previsto per l'ultimo fine settimana di ottobre.



Esso colpirà l'ovest del Continente, provocando la formazione di una depressione sul nostro Paese associata a condizioni di maltempo.



Resta però da capire quale sarà l'esatta collocazione dei fenomeni sul territorio e questo dipenderà dall'esatto posizionamento della depressione.



Ascolta: http://www.meteolive.it/audio/241018.mp3