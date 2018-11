GROSSO alla radio: "L'INVERNO non decollerà per il momento..."

Ecco come farsi un'idea precisa sul tempo che farà in 3 minuti attraverso un editoriale radiofonico.



NULLA è rimasto del freddo paventato per fine novembre ed inizio dicembre. Si prospetta invece una lunga fase mite orchestrata dalle correnti atlantiche.

Ascolta: http://www.meteolive.it/audio/281118.mp3