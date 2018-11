GROSSO alla radio: "L'INVERNO ha mancato il colpaccio anticipato..."

Ecco come farsi un'idea precisa sul tempo che farà in 3 minuti attraverso un editoriale radiofonico.



A grande richiesta ormai appuntamento fisso con i 180 secondi di Alessio Grosso sul tempo che farà sino a lungo termine.



Solo un assaggio d'inverno. Così recitano i modelli. La fase super fredda paventata sull'Europa dai modelli per fine mese non ha più trovato riscontro sulle mappe. Cosa è successo?

Ascolta: http://www.meteolive.it/audio/201118.mp3