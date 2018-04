GROENLANDIA: ecco perché si scioglie il ghiaccio!

La calotta glaciale della Groenlandia centrale si sta sciogliendo non solo per l'aumento delle temperature globali, ma soprattutto anche perchè è sottoposta a un notevole flusso di calore proveniente dalle rocce sottostanti. Lo hanno scoperto gli scienziati di IceGeoHeat di Postdam in Germania.



Più che una scoperta si tratta di una conferma, perchè noi di MeteoLive, attraverso le parole del nostro geologo Giuseppe Tito, lo andiamo sostenendo da almeno dieci anni.

La litosfera sotto le zone centrali della Groenlandia è molto più sottile (70-80 km) rispetto alla media, La litosfera della Groenlandia centrale è più sottile del 25-66% rispetto alla media delle rocce del Proterozoico di età equivalente (1,7-2,8 miliardi di anni fa).



Quindi il flusso geotermico che giunge dal mantello è maggiore e ciò spiegherebbe le differenze riscontrate alla base delle carote di ghiaccio perforate anche a poca distanza le une dalle altre. I modelli climatici della calotta glaciale della Groenlandia finalmente d'ora in poi dovranno tenere conto del flusso geotermico per comprendere meglio le complesse interazioni tra il ghiaccio, la litosfera e i cambiamenti climatici.



Lo scioglimento della calotta groenlandese, infatti, che perde 227 miliardi di tonnellate di ghiaccio all'anno, è responsabile del 20-25% dei 3 millimetri all'anno dell'aumento del livello dei mari osservato.