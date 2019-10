GROENLANDIA: è caldo record a NUUK!

A Nuuk non se ne vanno certo in giro in costume ma in questi giorni fa decisamente "caldo" per il periodo, così caldo che i suoi 18mila abitanti si saranno certamente accorti che questo è un inizio di ottobre da record.



Colpa della vampata di calore che ha colpito gli States orientali, in risposta al freddo record del Montana. E in un sistema di vasi comunicanti quell'aria calda da qualche parte dove essere spedita.



Così è giunta sino a Nuuk, ma ha coinvolto anche gran parte del territorio. Siamo così arrivati a battere il record di temperatura massima del 1994, un 10.3°C surclassato dal 12.8°C di ieri.





La fase mite, perché di questo in fondo si tratta, dovrebbe proseguire ancora per 72 ore e qualche altro record è a rischio di "caduta".



Ai Nuukesi in fondo non dispiace godersi ancora qualche giorno di tepore prima che il grande e lungo inverno prenda piede in città.